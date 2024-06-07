بعد قليل.. التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة وظائف وزارة العدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه سيتم بعد قليل، إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل 243 وظيفة بمصلحة الخبراء بوزارة العدل.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أعلن عن عقد اختبارات وظائف بمصلحة الخبراء في وزارة العدل في الفترة من 18 مايو حتى 5 يونيو 2024.

ويذكر أن "التنظيم والإدارة"، أعلنت في منتصف شهر يناير 2024 عن، حاجة مصلحة الخبراء بوزارة العدل لتعيين 243 شخصا في عدد من الوظائف.

وتتضمن هذه الوظائف:

- وظيفة معاون خبير حسابي.

- معاون خبير زراعي، ومعاون خبير هندسي تخصص (مدني أو عمارة).

- معاون خبير هندسي تخصص (هندسة بحرية).

- معاون خبير هندسي تخصص (ميكانيكا).

- معاون خبير هندسي تخصص (كهرباء).

- معاون خبير هندسي تخصص (حاسبات ومعلومات) وذلك بالدرجة الثالثة.

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