شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز 192 لجنة بالجيزة لأداء امتحانات الثانوية العامة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 والمقرر انعقادها في الفترة من 10 يونيه الجاري وحتى 20 يوليو القادم.

وأكد محافظ الجيزة أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام يؤدي فيها 87264 طالبًا وطالبة الامتحانات داخل 192 لجنة على مستوى المحافظة الأمر الذي يتطلب معه تضافر جهود الجهاز التنفيذي وبالتعاون مع الجهات المعنية لخروج العملية الامتحانية بالشكل اللائق.

ووجه المحافظ بالتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري الإدارات التعليمية لتجهيز مقرات اللجان قبل بدء الامتحانات داخل المدارس وتمهيد الطرق المؤدية إلى اللجان، مشددًا على النظافة العامة داخل المدارس وخارجها وعدم السماح بوجود أي إشغالات أو مصادر للضوضاء بجوار لجان الامتحانات.

وأكد المحافظ ضرورة مراعاة التنفيذ الدقيق لكافة عناصر الخطة الأمنية لتأمين كافة أنشطة ومقار أعمال لجان الامتحانات بأنحاء المحافظة بتضافر جهود كافة الاجهزة التنفيذية.

وأشار راشد إلى أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة ومديرية أمن الجيزة لتأمين كافة مقرات لجان الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أي تجاوزات قد تحدث، مشددًا علي أنه لن يسمح بحدوث أي تجاوزات داخل اللجان أو خارجها.

ووجه محافظ الجيزة بالتنسيق الكامل بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم لتلقي أي شكاوي أو معوقات وسرعة حلها من خلال العرض علي الجهات المختصة، مشيرًا إلى متابعته الشخصية وعلي مدار اليوم لسير وانتظام الامتحانات في كافة اللجان.

ومن جانبه، أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، توفير 48 استراحة وتزويدها بكافة وسائل الراحة للمراقبين، لافتًا أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات، وتم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان وربطها بغرفة العمليات الرئيسة بالديوان العام وربطها بغرفة عمليات المحافظة والوزارة لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفورى لحل أي طارئ قد يحدث.