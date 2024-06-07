شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: طائرات الاحتلال تقصف المناطق الشرقية لدير البلح وسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطيني في خبر عاجل، منذ قليل، بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المناطق الشرقية لدير البلح وسط قطاع غزة، وارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال بمنطقة عبسان الكبيرة في خان يونس جنوبي غزة إلى 10 شهداء.

كما أفاد إعلام فلسطيني بوصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى غزة الأوروبي جراء قصف إسرائيلي استهدف عبسان شرق خان يونس جنوبي القطاع، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.