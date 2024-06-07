شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض 4 درجات فى هذا التوقيت.. تعرف على موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انخفاض درجات الحرارة وانكسار حدة الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد وتؤثر على كافة أنحاء الجمهورية .

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع يومى الأحد والاثنين، انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (3: 4) درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 29، وقنا العظمى 46 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 47 درجة والصغرى 31.