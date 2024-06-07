شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. رئيس بعثة الحج يعلن انتهاء تفويج الحجاج من القاهرة إلى المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها إعلان الأمم المتحدة تدرج إسرائيل بالقائمة السوداء للدول المتورطة بإلحاق الأذى بالأطفال ورئيس بعثة الحج يعلن انتهاء تفويج الحجاج من القاهرة إلى المدينة المنورة.

فيما كشفت هيئة الأرصاد المصرية، عن أعلى درجات حرارة متوقعة اليوم، بحيث تصل 47 درجة فى الظل بمدينة أسوان.

وإلى التفاصيل الأمم المتحدة تدرج إسرائيل بالقائمة السوداء للدول المتورطة بإلحاق الأذى بالأطفال

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ما يسمى "ملحق الدفاع الإسرائيلي" في الولايات المتحدة، اللواء هيدي سيلبرمان، أنه قرر أخيرا إدراج إسرائيل في القائمة السوداء للدول والمنظمات التي تلحق الأذى بالأطفال في مناطق النزاع، إلى جانب دول ومنظمات من بينها "داعش" و"القاعدة" و"بوكو حرام".

رئيس بعثة الحج: انتهاء تفويج الحجاج من القاهرة إلى المدينة المنورة

أعلن رئيس بعثة الحج الرسمية، انتهاء تفويج الحجاج من القاهرة إلى المدينة المنورة؛ وذلك بعد وصول آخر فوج من حجاج البعثة للمدينة المنورة اليوم الجمعة، والذي ضم 397 حاجا، مشيرا إلى أنه سيتم تفويجهم إلى مكة المكرمة يوم الثلاثاء المقبل.

الأرصاد تكشف عن أعلى درجات حرارة متوقعة اليوم.. تصل 47 درجة فى الظل بأسوان

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها اليوم الجمعة تزامنا مع الموجة شديدة الحرارة التى تصل ذروتها لليوم الثانى على التوالى .

ومتوقع أن تصل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى اليوم 41 درجة ، وتسجل العظمى فى أسوان 47 درجة لليوم الثانى على التوالى، وهذه هى درجات الحرارة المسجلة فى الظل.

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