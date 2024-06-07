شكرا لقرائتكم خبر عن حركة المجاهدين الفلسطينية: مبادرة بايدن تخلو من النص الصريح لوقف إطلاق نار دائم فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة حركة المجاهدين الفلسطينية أنها تلقت المذكرة التوضيحية من قيادة حركة حماس بخصوص تطورات المفاوضات الغير مباشرة مع العدو الصهيونى لاسيما المبادرة التى أعلن عنها الرئيس الأمريكى بايدن.

وقالت الحركة فى بيان لها اليوم الجمعة، "حيث أنه بعد الاطلاع على مضمون تلك المبادرة والتي قال " إنها الورقة الصهيونية " تبين خلوها من النص الصريح لوقف إطلاق النار الدائم .

ووأضافت فإننا في حركة المجاهدين الفلسطينية نؤكد على ثوابت المقاومة لانهاء الحرب والتى تتضمن إنهاءاً لإطلاق النار بشكل دائم وانسحاب قوات العدو من قطاع غزة وعودة النازحين والإغاثة العاجلة لشعبنا وتحقيق صفقة جدية ومشرفة للأسرى وكسر الحصار الظالم عن قطاع غزة بشكل كامل.