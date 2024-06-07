شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة لأونروا بمخيم الشاطئ غرب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية، في خبر عاجل، بسقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة لأونروا تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأضافت وسائل إعلام فلسطينية بأن طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة تتوجه إلى مدرسة أسماء التابعة لأونروا بمعسكر الشاطئ بعد استهداف طائرات الاحتلال لها، كما أشارت إلى سقوط شهيدين في قصف إسرائيلي استهدف منطقة الجعفراوى فى دير البلح وسط قطاع غزة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.