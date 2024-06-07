شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: توفير 7 ملايين و240 ألفا فرصة عمل فى الداخل والخارج منذ 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزارة العمل ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة في الدولة المصرية، في خفض معدل البطالة من 13 % عام 2014 إلى 6.7 % الآن، حيث توفر فرص تشغيل في الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للوظائف، التي تعلن عنها كل 15 يوما، وتنظم ملتقيات التوظيف تنسيقا مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة ، بكافة المحافظات ، وأيضا عن طريق شركات إلحاق العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة،والمرخص لها بممارسة النشاط ، وكذلك مكاتب التمثيل العمالي " تمتلك الوزارة 9 مكاتب تمثيل عمالي في بلدان يعمل فيها ما يقرب من خمسة ملايين عامل مصرى.

وتشير أحدث معلومات إدارة التشغيل بالوزارة أن الدولة المصرية نجحت في توفير 7 ملايين و240 ألفا و 77 فرصة عمل في الداخل والخارج، استفاد منهم 3 ملايين و32 ألفا وخمسمائة و67 " شابا وفتاة " في الداخل فقط، وذلك خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، ومنذ بداية 2023 وحتى الآن، تم توفير 589 ألفا 963 فرصة عمل بالداخل، و461 ألفا 309 فرص بالخارج ، من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج .

أما بالنسبة للتشغيل بالخارج، فقد قامت وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج بمراجعة واعتماد عقود عمل لشباب للعمل فى الخارج بدول: السعودية وقطر والأردن ولبنان وسلطنة عمان والإمارات، وذلك بعد التأكد من صحتها وصحة الأختام الموثقة من الجهات المعنية، للمحافظة على حقوق عمالنا في الخارج، حيث بلغ إجمالي الحاصلين على تصريح عمل بالخارج هذا العام ، 426 ألفاً و 85 تصريح، وأنه جرى من خلال "إدارة التشغيل" إعتماد طلبية للعمل بدولة رومانيا لشركة الحاق عمالة بالخارج ، و 10 طلبيات للعمل بدولة الإمارات ، وتنظيم حملات توعوية للوافدين على الإدارة من خلال وحدة توجيه ما قبل المغادرة التي أنشأتها الوزارة بديوانها ، لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم قبل السفر .