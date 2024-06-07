شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تناشد المواطنين عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وارتداء ملابس قطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدد من النصائح الهامة للمواطنين بسبب الموجة شديدة الحرارة ، فى مقدمتها عدم التعرض المباشر لآشعة الشمس، واستخدام أغطية الرأس.

كما ناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، شرب الكثير من السوائل وخاصة المياه.

ويشهد اليوم الجمعة ، استمرار الموجة شديدة الحرارة على كافة الانحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء ، معتدل على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة، القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 29، وقنا العظمى 46 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 47 درجة والصغرى 31.