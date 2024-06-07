شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات 30 يونيو.. 125 مستشفى جامعى بسعة 33 ألف سرير و19 مليارا لصالح 160 مشروعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب المستشفيات الجامعية دورا كبيراً لتقديم خدمة مجتمعية للمواطنين في مجال الصحة بشكل متواصل، بعد أن عانت من الاهمال قبل 2014 ، وشهدت المستشفيات الجامعية جهود كبيرة لإحداث التطوير المُستهدف في البنية التحتية، وإجراء توسعات مستمرة، ورفع كفاءة المباني والتجهيزات الطبية، ودعم العنصر البشري بها؛ للارتقاء بمستوى الخدمة المُقدمة للمواطنين وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووصل عدد المستشفيات الجامعية إلى 125 مستشفى، بسعة 33 ألف سرير، ونجحت خلال العام الماضى فى استقبال 24.5 مليون مريض، وتم إنفاق 19 مليار جنيه على 160 مشروعًا لرفع كفاءة وتطوير البنية التحتية، كما ساهمت فى جهود القضاء على قوائم الانتظار بعدد حالات بلغ 375692 حالة بنسبة إنجاز 80%، فضلًا عن إطلاق 535 قافلة طبية، كما استقبلت خلال العام الماضى أكثر من 10 آلاف مريض أجنبى، ضمن جهود تشجيع السياحة الصحية، إلى جانب تعظيم الشراكات مع الكليات الدولية.

وحققت المستشفيات الجامعية العديد من الإنجازات من بينها، إدراج المستشفيات الجامعية لأول مرة ضمن تصنيف سيماجو العالمي لهذا العام 2024، حيث تم إدراج مستشفيات جامعة المنصورة ضمن مؤسسات الـ(Q1)، أي الأعلى 25% بالتصنيف، وإدراج مستشفيات جامعة أسيوط ضمن المؤسسات الـ(Q3) أي الأعلى 75% في التصنيف، وحصلت مستشفيات جامعة المنصورة على اعتماد (الأيزو - سعودي 365).