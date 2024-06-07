شكرا لقرائتكم خبر عن 30 يونيو.. أبرز 21 إنجازا لوزارة الأوقاف فى عهد الدكتور محمد مختار جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت وزارة الأوقاف فى عهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنجازات كبيرة منذ عام 2014 فى شتى مسئولياتها الدعوية والاجتماعية والتنموية، والتى تأتى فى إطار الفلسفة العامة لبناء مصر الجديدة التى تبناها الرئيس لبناء الإنسان المصرى والدولة المصرية الحديثة.



ومن أبرز تلك الإنجازات يأتي كالأتى:-

(1) تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة

بزيادات غير مسبوقة

(2) إحكام السيطرة على المساجد

وضبط شئونها وغل يد المتطرفين عنها

(3) تكثيف الأنشطة الدعوية في المساجد

واستحداث أنشطة جديدة منها

مجالس الإفتاء للأئمة والواعظات ومقارئ الجمهور والبرنامج الصيفي للطفل

(4) أكثر من 18 مليار جنيه لعمارة بيوت الله (عز وجل)

إحلالا وتجديدًا وصيانة وتطويرًا لأكثر من (11887) مسجدًا

وافتتاح أكثر من (4765) مسجدًا من سبتمبر 2020م حتى نهاية مارس 2024م

وحصول (406) مسجد على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ)

(5) أكثر من 2,8 مليار جنيه في البر وخدمة المجتمع

منها :

(200) مليون جنيه لدعم العملية التعليمية وبناء المدارس الجديدة

و(90) مليون جنيه لذوي الاحتياجات الخاصة

و أكثر من (110) ملايين جنيه في صورة مساعدات غذائية

(6) (487) مؤلفًا ومترجمًا لنشر الفكر الوسطي المستنير

منها (214) إصدارًا ضمن سلسلة "رؤية" للفكر المستنير و"رؤية" للنشء و"رؤية" المترجمة

وإصدار أول ترجمة مصرية لمعاني القرآن الكريم بأربع لغات الأردية واليونانية والهوسا والعبرية

(7) أكثر من 2,285 مليار جنيه صافي إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف المصرية لأول مرة منذ إنشائها

وأعلى إيراد شهري للهيئة في تاريخها في مارس 2024م

(8) أعظم أطلس وقفي في العالم

إصدار أهم وأوسع وأعظم أطلس وقفي في العالم في (92) مجلدًا لتوثيق أعيان الوقف

(9) تشييد (17055) وحدة سكنية وإدارية بتكلفة زادت على ملياري جنيه

منها (14702) وحدة إسكان اجتماعي وعدد من المدن الحرفية والأسواق الحضارية

من أهمها مدينة الحرفيين بالغردقة وسوق الخميس بالمطرية

(10) إيفاد وإعارة (1930) إمامًا وقارئا

وحصول الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان على المركز الأول

بين جميع الجامعات الكازاخية في مجال الدراسات الدينية

وتطوير المركز الثقافي المصري التابع للأوقاف بدولة تنزانيا

(11) (12) مؤتمرًا دوليًّا و (10) مسابقات عالمية

لتعزيز دور مصر الريادي في نشر الخطاب الوسطي المستنير وخدمة القرآن الكريم

(12) (5099) منحة دراسية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم

(13) افتتاح أهم صرح عالمي لتدريب الأئمة والواعظات

أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين

(14) أكثر من ( 5870 ) إمام وإداري على طريق البحث العلمي بالدراسات العليا

وحصول أكثر من (1581) إمامًا وواعظة وإداريًّا على رخصة الحاسب الدولية من أكاديمية الأوقاف الدولية

(15) التنوع في مجالات التدريب النوعي التراكمي المستمر لتشمل مجالات :

(العلوم الشرعية - اللغة العربية - علم النفس والاجتماع - التحديات المعاصرة وحروب الجيل الرابع - برامج الحاسب الآلي المتقدمة - اللغات الأجنبية)

(16) إهداء أكثر من (892) ألف كتاب لمختلف دول العالم

من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

(17) تعيين (3011) إمامًا و (4258) عاملا و (138) فني وأخصائي تمريض (ممرضات)

والإعلان عن 3000 وظيفة إمام وخطيب و3000 وظيفة عامل بنظام التعاقد

وتوفير آلاف فرص عمل بمشروعات هيئة الأوقاف

(18) إنفاق أكثر من (158) مليون جنيه في مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة

(19) توزيع (8874) طن لحوم أضاحي وإطعام على (8,874) مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية

بإجمالي مبلغ (1,059,409,369) جنيهًا

(20) التمكين للمرأة واعظة وقيادية بالأوقاف

(21) التمكين للشباب في العمل القيادي والدعوي بالوزارة