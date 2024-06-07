شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يعلن فتح أسواق فنزويلا أمام البرتقال المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الآراضى عن فتح أسواق فنزويلا أمام البرتقال المصري تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية تدعيما للاقتصاد الوطني .

جاء ذلك بناءا على تقرير تلقاه من الدكتور سعد موسي المشرف علي العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي المصري عقب اجتماع عقده عبر الفيديو كونفرانس مع الجانب الفنزويلي بحضور مساعد وزير الزراعة و وليمار بارتينوس سفير فنزويلا بالقاهرة والسفير كريم امين سفير مصر بفنزويلا وعدد من ممثلى الجهات الفنية بوزارة الزراعة المصرية ونظرائهم الفنزويلين .

وقال موسى ان هذا اللقاء ياتي في إطار حرص الجانبان على تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين السيد القصير وزير الزراعة المصري و ايبان خيل وزير خارجية فنزويلا خلال اجتماعهم بالعاصمة الادارية الجديدة في نوفمبر الماضى وما جاء به من توصيات للتعاون فى مجالات الثروة الحيوانية والتحسين الوراثى السلالات والاستزراع السمكى والمياه وزيادة الميزان التجارى الزراعى بين البلدين

جدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد أعلن امس أن إجمالي الصادرات الزراعية تجاوزت 4.5 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ بداية العام وحتى الان بزيادة 400 ألف طن عن العام الماضي بقيمة تبلغ حوالي 2.6 مليار دولار بزيادة قدرها نصف مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي أيضا

وأضاف القصير ان صادرات مصر الزراعية شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة نتيجة المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتى ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين بالإضافة إلى فائض في التصدير الذي يدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.