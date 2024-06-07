شكرا لقرائتكم خبر عن طرح مصانع بمدينة الروبيكي لإنتاج الغراء والدباغة بالتقسيط حتى 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن طرح عدد محدود من الوحدات الصناعية كاملة التجهيزات بمدينة الجلود بالروبيكي ببدر ضمن المرحلة الثانية من المشروع، وتتيح الهيئة للراغبين السحب والتقديم لكراسة الشروط بدءً من يوم الأحد الموافق 9 يونيو وحتى الخميس الموافق 27 يونيو الجارى بمقر الهيئة الرئيسي بالقاهرة الجديدة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعية لتسريع وتيرة التنمية وتعميق التصنيع المحلي لعدد من القطاعات الصناعية الواعدة وبما يحقق تكامل حلقات سلسلة القيمة بالقطاع.

وقالت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة، إن أنشطة الوحدات المطروحة تشمل مصانع لانتاج الغراء بمساحات تتراوح بين 75 م2 حتى 2745 م2 للوحدة، ووحدات للدباغة بمساحات تتراوح بين 150 م2 حتى 1875 م2 للوحدة.

وأوضحت رئيس الهيئة، أن الطرح يتم بنظام التمليك، وحرصت الهيئة على توفير تيسيرات كبيرة للحصول على الوحدة تشجيعا لصغار المستثمرين ورواد الأعمال أيضاً، حيث يقوم المستثمر بدفع 15% فقط من سعر الوحدة والباقي على أقساط متساوية تصل حتى 7 سنوات، داعيةً المهتمين بصناعة الجلود إلى التقدم على حجز الوحدات المطروحة في ضوء التسهيلات المتاحة.

وأكدت رئيس الهيئة، أن الهدف الرئيسى من مشروع مدينة الجلود بالروبيكي ببدر هو إنشاء مدينة عالمية متكاملة لصناعة الجلود في المنطقة تم تخطیطھا فى ضوء أعلى المعايير العالمیة لتكون قادرة على التصدير لأكبر الأسواق العالمية، مشيرةً إلى أن الهيئة قد حرصت على أن تتكامل المراحل الثلاث للمشروع لتشمل كافة العمليات التصنيعية التي تتم على الجلود الخام من دباغة وصباغة وتصنيع مستلزمات الإنتاج والصناعات المغذية والمكملة والمنتج النهائي والإكسسوارات الخاصة بها.

هذا وتعد مدينة الروبيكي واحدةً من أھم المشروعات القومیة التى تهدف لتحقيق مجموعة متنوعة من العوائد الاقتصادیة والصناعیة والبیئیة والاجتماعیة، حیث روعى في تصمیمھا وتخطیطھا توفير المساحات المختلفة والمرافق المطلوبة للصناعات المتكاملة والخدمات العصریة للاتصال والتسویق والتدریب التكنولوجي الحدیث وإقامة المعارض العالمیة والمحلیة للمنتجات والمعدات كما تم مراعاة التوافق البيئي لكافة مراحل المشروع.