شكرا لقرائتكم خبر عن الثانوية العامة 2024.. إطلاق فيديو استرشادى للطلاب حول تعليمات الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسى 2023 /2024، تطلق الوزارة فيديو استرشاديا تحت عنوان "تعليمنا مستقبلنا" حول التعليمات التي يجب على الطلاب اتباعها قبل دخول اللجان وأثناء الامتحانات المقرر انطلاقها يوم الإثنين الموافق 10 يونيو المقبل.

ويتضمن الفيديو أهم الإرشادات التي يجب على الطلاب اتباعها من إجراءات التفتيش، والمحظورات داخل اللجان والتي تتضمن الأجهزة الإلكترونية، فضلا عن حظر التخاطب أو الغش بين الطلاب داخل اللجان والذي يعرضهم للمساءلة القانونية.

