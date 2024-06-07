شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: مصر شريك مهم لـ "بريكس" لكونها بوابة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن مصر أصبحت شريكا مهما لتكتل بريكس، لأنها ستكون مدخلا وبوابة إلى الدول الأفريقية، مشيرة الى أن مصر تتمتع بموقع جغرافى متميز ولديها اتفاقات تجارة الحرة مع كثير من الدول فى أفريقيا.

وقالت وزيرة التخطيط - فى تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم الجمعة، على هامش مشاركتها منتدى بطرسبورج الاقتصادى الدولى المنعقد خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 8 يونيو الجاري، في مدينة سان بطرسبورج - إن مصر وجهت في الآونة الأخيرة حجما كبيرا جدا من استثماراتها العامة إلى تحسين مستوى البنية التحتية مثل شبكة الموانئ والطرق حتى تكون جاذبة للاستثمار من القطاع الخاص.

وأكدت أن كل هذا يجعل مصر شريكا مهما جدا لهذه لكتلة بريكس لأنها ستكون مدخلاً وبوابة إلى الدول الأفريقية، وأيضا تسهّل التجارة إلى عدد من الدول التي ارتبطت معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة.

وأشارت إلى أن القاهرة تأمل في المزيد من المشاركة مع دول بريكس من أجل تسهيل حركة الاستثمار ودفع عجلة التجارة الخارجية، موضحة أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر مهمة جدا وستشجع على زيادة حجم الصناعات المشتركة، لافتة إلى رغبة مصر بالتعاون مع روسيا في مجال التكنولوجيا المتقدمة لأنه سينعكس على حجم الصادرات الرقمية المصرية.

وانضمت مصر رسميا إلى مجموعة "بريكس" بعد أن صادقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها بالانضمام للمجموعة وهي، البرازيل، وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع زعماء الدول الخمس، في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس 2023، في جوهانسبرج لحضور القمة الـ15 لـ"بريكس".

وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي .