شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تنتقد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقدت وزارة الخارجية المصرية الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية اليوم تلو الآخر على مرآى ومسمع من العالم المتحضر، مشيرة لقصف متعمد لمدرسة تابعة للأونروا بمخيم النصيرات ما أودى بحياة 40 شخصاً بينهم عشرات الأطفال، بحسب ما كتبه المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير احمد ابو زيد على منصة x".

أكد أحمد أبو زيد أن مسيرة بالأعلام في القدس المحتلة تشمل ممارسات عنصرية وإجراءات تقييدية على حركة الفلسطينيين.

أشار إلى أن مصر ‏لن تتوقف عن إدانة تلك الممارسات المشينة، وستعمل جاهدة مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل حماية الحقوق الفلسطينية حتى تُقام الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.