شكرا لقرائتكم خبر عن 30 يونيو.. دمج ذوى الاحتياجات بسوق العمل وتعيين 95 ألف شخص فى 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، وقد أولى الأشخاص ذوي الإحتياجات اهتماما خاصا وقدم لهم كل الرعاية والدعم، وعمل على توفير كل السبل اللازمة ليحصلوا على جميع حقوقهم، على رأسها دمجهم بسوق العمل.

وأوضحت وزارة العمل، إنه تم توفير 94 ألفا و 811 فرصة عمل لذوى الهمم من الفترة من 2014 وحتى بداية 2023، و13 ألفا، و832 فرصة لعمل لذوي همم من يناير 2023 وحتى الآن، منهم ألف و343 شابا وفتاة خلال شهرى " فبراير ومارس 2024".

وخلال الفترة من أكتوبر 2023، وحتى يناير 2024، قامت المديريات بتنفيذ سياسات الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم، بما يلي :

- حصر 17 ألفا و 800 منشأة من إجمالي المنشآت التى يزيد عدد عمالها عن 20 عاملا والتي تبلغ 24 ألفا و 69 منشأة يعمل فيها 2 مليون و 716 ألفا و 812 عاملا .

- عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها 134 ألفا و 440 عاملا وأن المعين منهم فقط 75 ألفا و 500 عامل والمتبقي استيفائه للتعيين 47 ألفا و 583 عاملا .

كما أنه وعلى مدار عشر سنوات ماضية، قامت وزارة العمل بالعديد من الإجراءات التنظيمية ، لصالح ذوي الهمم منها :

- إنشاء وحدة مركزية لتدريب وتشغيل ذوي الهمم برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين .

- قامت الوزارة بإطلاق مبادرة " مصر بكم أجمل " لتدريب وتشغيل ذوي الهمم وذلك على مرحلتين في ست محافظات استفاد منها ما يقارب ألف متدرب كما حصل 622 متدربا على فرصة عمل.

- تنفيذ 270 مشروعا خاصا لذوي الهمم ضمن برامج ريادة الأعمال.

- قامت الوزارة من خلال إدارات تفتيش العمل بالمديريات بتنفيذ 3924 حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون ذوات الهمم .

- في مجال توعية الأشخاص ذوي الهمم بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ، تنفيذ 170 ندوة توعية استفادة منها 3457 شخصا من ذوات الهمم.

- يتم التفتيش على المنشآت للتحقق من استيفاء النسبة القانونية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بصفة مستمرة .

- تم تشكيل مجموعة عمل مركزية برئاسة وزير العمل وعضوية عدد من المختصين لمتابعة تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم ، وتنفيذ عمليات تدريبهم وتشغيلهم.