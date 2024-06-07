شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحذر طلاب الثانوية العامة من اصطحاب المحمول والتابلت بلجان الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة استعدادا لأداء الامتحانات 10 يونيو الجارى حيث تمثلت هذه التعليمات فى التالى:

- التعاون مع المسئولين عن لجنة الامتحان حيث سيتم إجراء تفتيش دقيق بستخدام العصا الإلكترونية قبل دخول الامتحان.

- على الطالب عدم حيازة المحمول حيث إنه يمنع اصطحاب أجهزة الإرسال أو الاستقبال.

- يمنع على الطلاب استخدام أو اصطحاب الهواتف المحمولة أو أجهزة التابلت.

- مراعاة الوصول في الوقت المحدد وعدم التأخر عن موعد بدء الامتحان لأكثر من 15 دقيقة إلا بعذر مقبول لرئيس اللجنة.



وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب من عدة أمور داخل اللجان:

- الغش والتخاطب مع اى من الطلاب فى اللجنة حيث يعرض الطالب لالغاء الامتحان.

- يحظر على الطالب مخالفة التعليمات لعدم التعرض للمساءلة القانونية.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب

بتسليم كراسة الأسئلة وورقة البابل شيت وورقة إجابة الاسئلة المقالية إلى الملاحظ يد بيد بعد انتهاء وقت الامتحان.

جاء ذلك فى فيديو نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، حيث يتضمن الفيديو أهم الإرشادات التي يجب على الطلاب اتباعها من اجراءات التفتيش، والمحظورات داخل اللجان والتي تتضمن الأجهزة الإلكترونية، فضلا عن حظر التخاطب أو الغش بين الطلاب داخل اللجان والذي يعرضهم للمساءلة القانونية.

