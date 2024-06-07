شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى والتنسيق مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروعين تدريبين عمليين لإدارة الأزمات والكوارث لمحافظتى الإسكندرية والبحر الأحمر من خلال تنفيذ محاكاة لعدد من الأزمات والتعامل الأمثل معها بالتعاون والتنسيق بين مديريات المحافظتين والمحافظات المجاورة، وتنفيذ بعض المواقف المخططة والمفاجئة وتدريب العناصر التخصصية وفقاً لما لديها من إمكانيات وخبرات ومعدات وقوة بشرية.

كما تم المرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظتين ومعسكر إيواء عاجل للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها، وتنفيذ بيـــــان عملى لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوى داخل المحافظات لتوحيد مفهوم وأسلوب عناصر التأمين لمجابهة التهديدات ، وفى نهاية المشروعين تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصرنا الغالية.

وتنفيذاً لإستراتيجية تنمية روح الولاء والإنتماء ونشر الوعى الثقافى والوطنى لدى شباب مصر من طلبة الجامعات نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ندوتين تثقيفيتين بجامعتى دمياط والعريش لإلقاء الضوء على الدور الذى تقوم به الدولة فى مختلف القطاعات والمخاطر والتحديات التى تواجه الشباب.

وخلال الفعاليات ألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيراً إلى أهمية تنفيذ تلك الندوات لتوعية الشباب المصرى بحجم التحديات الراهنة وإرتباطها بالمتغيرات المستمرة على الصعيدين الإقليمى والدولى.

وفى ختام الندوات تم تكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ورئيسى جامعتى دمياط والعريش ومحافظ شمال سيناء.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية والقومية العملاقة.