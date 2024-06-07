موجات غير طبيعية.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال عيد الأضحى المبارك 2024.

وأشارت "غانم"، إلى أنه بشأن طقس عيد الأضحى 2024، فمن المتوقع من منتصف الأسبوع القادم، ارتفاع درجة الحرارة مجددًا؛ مما يُعني استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، والمتوقع حتى الآن وجود ارتفاع في درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل خلال عيد الأضحى المبارك.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة المؤثرة على جميع أنحاء الجمهورية منذ السبت الماضي، حيث وصلت درجة الحرارة في الظل إلى 41 درجة مئوية.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور أسامة رسلان، ببرنامج "مع الناس"، على قناة الناس، أن درجة الحرارة العظمى في محافظات الصعيد والأقصر وأسوان سجلت في الظل ما بين 46 و 48 درجة مئوية، وأغلب محافظات الجمهورية بها ارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في هذا الوقت من العام بحوالي 4 و 5 درجات وتصل إلى 6 درجات في بعض المناطق.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تشهد استمرار تأثر البلاد البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية وتكون مرتفعة في حراراتها.

وأشارت إلى أنه من يوم السبت ستنخفض قيم درجات الحرارة ولكن سيظل تأثير الموجة والأجواء شديدة الحرارة، وبدءًا من يوم الأحد والإثنين سيحدث انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة بمعدل 4 إلى 5 درجات، ومتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية.

وتابعت "غانم"، أن قيم درجات الحرارة مع منتصف الأسبوع القادم ستعود إلى الارتفاع في درجات الحرارة مرة أخرى، ومن الطبيعي أن نشهد موجات حارة في هذا الوقت من العام، ولكن ليس من الطبيعي أن تستمر هذه الموجات لفترة طويلة تصل إلى أسبوع و10 أيام، وذلك من الممكن أن يؤثر علينا.

وأكملت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الارتفاع أيضًا في درجات الحرارة متواجد أثناء فترات الليل أيضًا، مشددة على أهمية أخذ الاحتياطات اللازمة؛ حتى لا تؤثر علينا الموجة بالسلب، وأهمها خلال فترة الظهيرة وتجنب أشعة الشمس بشكل مباشر، مع وجود غطاء رأس يحمي من أشعة الشمس، وتغيير درجة حرارة الجسم بشكل دوري تجنبًا لأي إجهاد حراري، وتناول قدر كبير من المشروبات والسوائل المياه، وارتداء الملابس القطنية، والابتعاد عن الأماكن شديدة الحرارة.

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