أخبار مصر

"الأوقاف": افتتاح أول إدارة للدعوة بالعاصمة الإدارية يونيو الجاري

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الدكتور عبدالله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن مديرية القاهرة تفتتح قبل نهاية يونيو الجاري، أول إدارة للدعوة بها.

وأوضح في تصريحات له، الجمعة، أن إدارة الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة تضم نخبة من الأئمة المتميزين للقيام بواجبهم ودورهم الدعوي وإمامة المصلين في المساجد التي يتم افتتاحها بها.

وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن دور وزارة الأوقاف بالعناية بشئون المساجد وعمارتها وإحيائها بالمقارئ القرآنية والأنشطة الدعوية وتهيئتها للراكعين والساجدين، وفي ضوء ما يتم من إعمار وبناء حضاري عظيم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا