موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد ومدينة تسجل 49.6 درجة - تغطية خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار موجة الحر الشديدة على كافة الأنحاء، والتي بدأت منذ عدة أيام.

وأوضحت في بيان لها، أن موجة الحر الشديد تصل ذروتها اليوم الجمعة، على أن تبدأ الأحوال الجوية في التحسن بدءا من غد السبت.

وأشارت إلى أن محطة أسوان سجلت أمس أعلى درجة حرارة لها منذ 18 عاما وبلغت 49.6 درجة.

ويقدم "الخليج 365" تغطية خاصة لموجة الطقس الحار ونصائح للتعامل معها وموعد تحسن الأحوال الجوية.

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