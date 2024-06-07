بالمساجد الكبرى والساحات.. ضوابط صلاة عيد الأضحى 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشفت وزارة الأوقاف، ضوابط صلاة عيد الأضحى المبارك، في الساحات والمساجد التي تؤدى بها.

وأعلنت دار الإفتاء، أمس، أن وقفة عرفات تكون يوم السبت 15 من يونيو الجاري، على أن يكون الأحد 16 من الشهر نفسه هو أول أيام عيد الأضحي المبارك، بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة، بناء على ما أعلنته المملكة العربية السعودية.

وجاءت ضوابط صلاة عيد الأضحي المبارك على النحو التالي:

- صلاة العيد سيتم إقامتها فى جميع المساجد التى تقام بها صلاة الجمعة.

- تقام صلاة العيد فى الساحات التى تحددها مديريات الأوقاف بالمحافظات.

- المديريات وحدها هي المنوط بها الإعداد لصلاة العيد سواء بالمساجد أم بالساحات الملحقة بها.

- تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك.

-عند الصلاة يجب الفصل بين الرجال والنساء.

- إن كانت الصلاة في المسجد صلى الرجال في مصلى الرجال والنساء في مصلى النساء.

-إن كانت الصلاة في الساحات لزم تخصيص مكان لهن في مؤخرة المصلى أو في جانبه بشرط وجود حائل أو حاجز يفصل بينهما.

-لا ينبغي أن تُصلِّي المرأة بجوار الرجل إلا في وجود حائل بينهما.

-الاستعانة بالواعظات في تنظيم صلاة العيد بمصليات السيدات ولا سيما في الساحات لتحقيق الضوابط الشرعية دون أي مخالفة شرعية.

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