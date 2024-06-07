محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن يوم السبت الـ 15 من يونيو 2024 هو موعد وقفة عرفات "9 من ذي الحجة" لعام 1445 هجرية، وأن الأحد 17 من الشهر نفسه، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ويبحث العديد من المواطنين، تزامنًا مع إعلان دار الإفتاء موعد عيد الأضحى، عن مواعيد صلاة عيد الأضحى 2024 في المحافظات.

وجاءت ضوابط صلاة عيد الأضحي المبارك بناء على ما أعلنته وزارة الأوقاف على النحو التالي:

- صلاة العيد سيتم إقامتها فى جميع المساجد التى تقام بها صلاة الجمعة.

- تقام صلاة العيد فى الساحات التى تحددها مديريات الأوقاف بالمحافظات.

- المديريات وحدها هي المنوط بها الإعداد لصلاة العيد سواء بالمساجد أم بالساحات الملحقة بها.

- تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك.

-عند الصلاة يجب الفصل بين الرجال والنساء.

- إن كانت الصلاة في المسجد صلى الرجال في مصلى الرجال والنساء في مصلى النساء.

-إن كانت الصلاة في الساحات لزم تخصيص مكان لهن في مؤخرة المصلى أو في جانبه بشرط وجود حائل أو حاجز يفصل بينهما.

-لا ينبغي أن تُصلِّي المرأة بجوار الرجل إلا في وجود حائل بينهما.

-الاستعانة بالواعظات في تنظيم صلاة العيد بمصليات السيدات ولا سيما في الساحات لتحقيق الضوابط الشرعية دون أي مخالفة شرعية.

وجاءت مواعيد صلاة عيد الأضحى في المحافظات، وفقًا للحسابات الفلكية، على النحو التالي:

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