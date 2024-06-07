بعد تعهده بحسن رعايتها .. الداخلية تُعيد طفلة لوالدها بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بالفيوم في إعادة طفلة ضلت الطريق، إلى والدها وأخذت التعهد اللازم بحسن رعايتها.

تبلغ لقسم شرطة ثان الفيوم بمديرية أمن الفيوم من حارس جراج بالعثور على طفلة بمحل عمله بدائرة القسم ضلت الطريق من أهليتها وطلبت المساعدة في عودتها لمسكنها.

بإجراء التحريات أمكن تحديد والد ووالدة الطفلة المشار إليها وباستدعائهما أقر والدها أنه أثناء عمله وبصحبته كريمته فوجئ باختفائها من فترة ولم يحرر ثمة محاضر بغيابها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم الطفلة لوالديها مع اتخاذ التعهد اللازم عليهما بحسن رعايتها.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابي مع كافة الحالات ذات الطابع الإنساني.