قيدوه وألقوه في المياه| الداخلية تكشف ملابسات العثور على سائق .. والمتهمان :" افتكرناه مات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات سرقة مركبة "توك توك" والتعدي على قائدها بالضرب بكفر الشيخ وضبطت مرتكبي الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة الحامول بمديرية أمن كفر الشيخ بالعثور على (سائق مركبة "توك توك"- مقيم دائرة المركز) مُقيد اليدين ومصاب بجروح قطعية بأحد المجاري المائية بدائرة المركز "تم انتشاله" وبسؤاله قرر بقيام شخصين باستدراجه بزعم توصيلهما بمركبة "التوك توك" قيادته لإحدى القرى بدائرة المركز، ولدى وصولهم لمحل العثور قاما بتهديده بسلاح أبيض والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته وتقييد وإلقائه بالمصرف والاستيلاء على مركبة "التوكتوك" ولاذا بالهرب.

بإجراء التحريات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطل، عامل) وأقرا بقيامهما بإلقاء المجني عليه بالمجرى المائي محل العثور ظناً منهما أنه توف، وأرشدا عن (مركبة "التوك توك"- الأداة المستخدمة "سلاح أبيض").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.