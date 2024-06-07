سرق الفيوزات.. ضبط عاطل تسبب في انقطاع الكهرباء عن البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عاطل بالقاهرة؛ لسرقته 9 فيوزات خاصة بالتوصيلات الكهربائية والتسبب بانقطاع التيار الكهربائى عن إحدى المناطق بالبساتين.
بمواجهة المتهم اعترف بسرقة المضبوطات من داخل غرفة كهرباء كائنة بدائرة القسم بأسلوب "الفك " بقصد التصرف فيهم بالبيع مما أدى لانقطاع الكهرباء عن المنطقة محل الواقعة، وتم التنسيق مع الجهات المعنية وتم إصلاح التلف وإعادة تشغيل الكهرباء.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة.