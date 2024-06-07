سرق الفيوزات.. ضبط عاطل تسبب في انقطاع الكهرباء عن البساتين

بمواجهة المتهم اعترف بسرقة المضبوطات من داخل غرفة كهرباء كائنة بدائرة القسم بأسلوب "الفك " بقصد التصرف فيهم بالبيع مما أدى لانقطاع الكهرباء عن المنطقة محل الواقعة، وتم التنسيق مع الجهات المعنية وتم إصلاح التلف وإعادة تشغيل الكهرباء.

محمد يوسف

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