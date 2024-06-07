شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد.. أجواء شديدة الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 39 درجة وأسوان 48 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غد السبت، استمرار الموجة شديدة الحرارة على جميع الانحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء ، معتدل على السواحل الشمالية.

ومتوقع غدا أن يشهد نشاط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا، السبت: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 21، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 28، وقنا العظمى 47 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 48 درجة والصغرى 32.