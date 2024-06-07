شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق شمالى الناصرة بالجليل الأعلى إثر اعتراض صاروخى فى سماء المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، منذ قليل، باندلاع حريق شمالي الناصرة بالجليل الأعلى إثر اعتراض صاروخي في سماء المنطقة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.