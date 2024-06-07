شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: درجة الحرارة الآن فى الظل تسجل بالقاهرة 41 وأسوان 48 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلى درجات حرارة تم تسجيلها حتى الآن وذلك على مدار اليوم الجمعة ، حيث أشارت هيئة الأرصاد إلى أن درجة الحرارة الآن فى الظل القاهرة الكبرى 41 وأسوان 48 درجة .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا السبت ، استمرار الموجة شديدة الحرارة على كافة الانحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء ، معتدل على السواحل الشمالية.

ومتوقع غدا أن يشهد نشاط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت : القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 21، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 28، وقنا العظمى 47 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 48 درجة والصغرى 32.