شكرا لقرائتكم خبر عن العمل الدولية: معدل البطالة فى قطاع غزة وصل إلى ما يقرب من 80% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت منظمة العمل الدولية أن معدل البطالة في قطاع غزة وصل إلى ما يقرب من 80%، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.