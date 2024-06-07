شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: اصطفاف المئات من شاحنات المساعدات المصرية لإنفاذها إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبيد، موفد القاهرة الإخبارية، آخر التطورات من معبر رفح، مؤكدًا أن هناك جهودًا مصرية متواصلة، حيث تم دخول 52 شاحنة من المساعدات الإنسانية من خلال معبر كرم أبوسالم إلى الجانب الفلسطيني.

وقال، خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية"، إن هناك اصطفافًا لعشرات الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية والدوائية، لاسيما الطحين والدقيق لمنع تفاقم الأزمة الغذائية والمجاعة في قطاع غزة.

أكد أن وزارة الصحة أعلنت أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 77 شهيدًا و221 مصابًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

لفت إلى أن العمليات العسكرية في قطاع غزة ما زالت مستمرة لا سيما الجنوب، في رفح وخان يونس، واللتان تعرضتا منذ قليل لقصف عنيف وصل صداه بشكل كبير إلى الجانب المصري.