شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بماليزيا يلتقى وزيرة الأراضى الفيدرالية الماليزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي السفير رجائي نصر سفير جمهورية مصر العربية لدي ماليزيا، مع زاليحة مصطفى وزيرة الأراضي الفيدرالية الماليزية.

وقدم السفير المصري التهنئة للوزيرة الماليزية بمناسبة توليها منصبها في الحكومة الماليزية الجديدة.

وأكدت السفارة المصرية في ماليزيا عبر بيان صحفي، أنه تم مناقشة سُبل تشجيع التعاون الفني والتدريبي بين الجانبين والاستفادة من الخبرة الماليزية في إدارة عاصمتها الإدارية بوتراجايا التي تم الانتهاء من تشييدها في عام 2001، والتباحث بشأن سُبل تدشين تعاون بين العاصمة الإدارية الجديدة في مصر ونظيرتها الماليزية، وإمكانية التوقيع على اتفاقية توأمة بين الدولتين، وكذا تطبيق مفهوم المدن الذكية من خلال نشر التكنولوجيا الحديثة والتوسع في استخدام التطبيقات التكنولوجية التي تساعد على تيسير وصول الخدمات الحكومية إلى أكبر عدد من المواطنين.