شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف جامعات إقليم الدلتا يُطلق قافلة تنموية شاملة لمحافظة البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نظم تحالف جامعات إقليم الدلتا قافلة تنموية شاملة لقرية شابور مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بالتعاون بين جامعات طنطا والمنوفية وكفر الشيخ ومدينة السادات وعدد من الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، وذلك ضمن أنشطة تحالف جامعات إقليم الدلتا لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تحظى بدعم ورعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، أن مشاركة مؤسسات التعليم العالي في تقديم الخدمات المجتمعية بالتنسيق مع القطاعات الحكومية ومؤسسات العمل المدني والقطاعات الصناعية يمثل هدفًا رئيسيًا من أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بدور الجامعات المُشاركة في القافلة التي خرجت خارج الحدود الإقليمية للتحالف، والتي قدمت خدمات طبية وبيطرية وزراعية، فضلًا عن تنظيم الندوات التثقيفية والفعاليات بالتعاون مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كافة المحافظات، لافتَا إلى أن هذا التحالف يعُد خير مثال على نجاح نموذج الشراكة بين الجامعات والمؤسسات الحكومية والقطاعات الصناعية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال مشاركته بالقافلة أن عملية التنسيق وتنظيم أنشطة القافلة تم من خلال منظور إستراتيجي مُتكامل ودراسة دقيقة للاحتياجات الفعلية والمواطنين والامكانات المُتاحة بالجامعات المشاركة؛ لتعظيم الاستفادة من نقاط القوة والتميز بكل جامعة لتقديم أفضل الخدمات التنموية الداعمة للمواطنين بالقرية مع تقديم الدعم المادي والبشري والتقني، مشيدًا بالمشاركة الواسعة للمواطنين في أنشطة القوافل وتعاونهم الذي ساهم في نجاح القافلة.

وأكدت الدكتورة أماني شاكر نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ضرورة استمرار القوافل الشاملة للقرى الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أنشطة القافلة في التمكين الاقتصادي ودعم ورعاية الموهوبين والتي شملت تنظيم ورش عمل حول مهارات حرف النسيج والسجاد والخياطة والتفصيل؛ لتشجيع المواطنين على تنفيذ المشروعات الصغيرة ومُتناهية الصغر، وكذلك عقد ندوات توعوية عن أخطار الهجرة غير الشرعية.

و شهدت القافلة تقديم جامعة طنطا الخدمات الطبية لعدد ٧٩٠ مواطنًا، من خلال ١٣ عيادة طبية، شملت ٨٦ مواطنًا بعيادة جراحة المخ والأعصاب، و٧٥ بعيادة الأطفال، و٧٢ بعيادة العظام، و٨٥ بعيادة الجلدية، و٩١ بعيادة الباطنة، و٣١ بعيادة المسالك البولية، و٨٧ بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و21 بعيادة الجراحة العامة، و٥١ بعيادة الأمراض الصدرية، و١٣ بقسم النفسية والعصبية، و١١٤ بقسم طب جراحة العيون، و39 بقسم القلب والأوعية الدموية، كما تعاونت الجامعات مع مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة في تنظيم قافلة بيطرية، وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 1375 رأسًا للماشية والطيور.

‎كما شاركت جامعة مدينة السادات بتنظيم ندوة توعوية عن أمراض النباتات، وندوة توعوية عن التغذية السليمة وسلامة الجهاز الهضمي، فضلًا عن تنظيم زيارة حقلية لبعض الحقول لشرح بعض أمراض النباتات.

وشاركت جامعة كفر الشيخ بندوة توعوية عن الهجرة غير الشرعية، وورش عمل لتعليم أهالى القرية بعض الحرف اليدوية.

‎كما شاركت جامعة المنوفية بتقديم خدمات طبية من خلال عيادة الكبد والجهاز الهضمي للأطفال.

شهدت القافلة حضور لفيف من قيادات جامعات طنطا وكفر الشيخ والمنوفية ومدينة السادات، وعمداء ووكلاء بعض الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.