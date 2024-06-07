شكرا لقرائتكم خبر عن وصلت 48 درجة.. الأرصاد تكشف أعلى درجات حرارة تم تسجيلها على أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلى درجات حرارة تم تسجيلها فى أسوان خلال الساعات الماضية، حيث أشارت هيئة الأرصاد إلى أنه لأول مرة فى ربيع هذا العام وصلت درجات الحرارة فى أسوان 48 درجة فى الظل أمس الخميس.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، استمرار الموجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء ، معتدل على السواحل الشمالية.

ومتوقع غدا أن يشهد نشاط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 21، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 28، وقنا العظمى 47 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 48 درجة والصغرى 32.