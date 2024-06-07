شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: محطة أسوان سجلت أمس درجة حرارة وصلت 49.6 فى الظل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أعلى درجة حرارة سجلتها محطة أسوان أمس درجة حرارة وصلت 49.6 درجة فى الظل .

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: هذه ليست المرة الأولى التى تسجل فيها أحد محطات الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجة حرارة كهذه، حيث سجلت محطة دراو فى 6 يونيو 2006 نفس درجة الحرارة(49.6 درجة).

وأيضا سجلت محطة الخارجة فى 31 يوليو 2007 (49.6 درجة)، وهذا وفقا للبيانات المناخية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا السبت ، استمرار الموجة شديدة الحرارة على كافة الانحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء ، معتدل على السواحل الشمالية.

ومتوقع غدا أن يشهد نشاط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت : القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 21، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 28، وقنا العظمى 47 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 48 درجة والصغرى 32.