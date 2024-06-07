شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 5 سفن على متنها 64313 طنا من البضائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 5 سفن.. بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30147 طنا تشمل : 15059 طن رمل زجاجى و 1189 طن ملح و 5650 طن أسمنت معبأ و 616 طن أسمنت صب و7633 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64313 طن تشمل : 10835 طن قمح و17093 طن فول و5475 طن ذرة و5328 طن حديد و1754 طن خشب زان و9585 طن خردة و1283 طن عدس و8005 طن سكر و155 طن لبن مجفف و4800 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1078 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 166 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3106 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 35074 طنا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 197060 طنا.

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3553 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و كوم أبو راضي ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 7286 حركة.