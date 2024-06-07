شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة الأمريكية تعلن نجاح إعادة إنشاء الرصيف البحرى المؤقت فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، نجاحها في إعادة إنشاء الرصيف المؤقت بقطاع غزة اليوم الجمعة.

وفي 17 مايو الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" افتتاح الرصيف البحري المؤقت على ساحل غزة، ولكن سرعان ما انهار بعد أسبوع من تشغيله جراء الأمواج، وانفصلت أجزاء منه ووصلت شاطئ مدينة أسدود.

وقد انهارت اجزءا من الرصيف البحرى الأمريكى قبالة سواحل قطاع غزة، وأكدت البحرية الأمريكية أنها استعادت جزءا من الرصيف البحري المنهار بعد أن وصل لشواطئ أسدود.