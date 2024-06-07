شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم الفلسطيني: أكثر من 280 مدرسة فى غزة خرجت عن الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمجد برهم وزير التعليم الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني قادر على تجاوز المحن التي يتعرض لها جراء الحرب الإسرائيلية وأكثر من 20 ألف طالب بقطاع غزة يدرسون بالجامعات الإلكترونية في الضفة الغربية.

وأضاف وزير التعليم الفلسطيني خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن أكثر من 2000 مدرس يتابعون الطلاب الفلسطينيين في غزة لتعويض الفاقد التعليمي جراء الحرب الإسرائيلية، وهناك محاولات لإنشاء مدارس مؤقتة في المناطق الآمنة والقريبة من المستشفيات الميدانية لتعويض الفاقد التعليمي، مؤكدا أن الحرب الإسرائيلية تستهدف التعليم في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وتابع: أكثر من 280 مدرسة في غزة خرجت عن الخدمة وما تبقى منها أصبح مراكز للإيواء ونعمل على إعادة تشغيل المدارس والجامعات التي تضررت من الحرب الإسرائيلية في غزة"، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قتل عددا كبيرا من رؤساء الجامعات وعائلاتهم واستهدف أكثر من 100 عالم وأكاديمي وعددا كبيرا من المدرسين.