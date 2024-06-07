شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يستدعى أكثر من 17 سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة على حريق فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلية، أكثر من 17 سيارة إطفاء، لمحاولة السيطرة على حريق في جسر مركزي بمدينة القدس المحتلة.



ولم تذكر الإذاعة العبرية سبب الحريق، أو الخسائر التي تسبب فيها، ونشرت فيديو لحظة اندلاع الحريق.



يذكر أن الشرطة الإسرائيلية قالت في تصريحات سابقة، إن حرائق اندلعت في أجزاء كبيرة من منطقة في شمال إسرائيل خلال الليل بعد إطلاق صاروخ من جنوب لبنان.



وقالت خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، إنه تم نشر 18 فريق إطفاء، بما في ذلك سرب إطفاء جوي، وتمت السيطرة على الحرائق.



وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أنه تم إجلاء السكان في المنطقة، بينما قامت فرق الإطفاء بمكافحة الحرائق التي اندلعت في منطقة الجليل الأسبوع الماضي.