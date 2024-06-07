شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة حج الداخلية تستقبل آخر أفواج حجاج القرعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية آخر أفواج حجاج القرعة وسط تيسيرات مقدمه لهم طوال فترة إقامتهم بالمدينة المنورة.

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أعلن رئيس بعثة الحج الرسمية، انتهاء تفويج الحجاج من القاهرة إلى المدينة المنورة؛ وذلك بعد وصول آخر فوج من حجاج البعثة للمدينة المنورة اليوم الجمعة، والذي ضم 397 حاجا، مشيرا إلى أنه سيتم تفويجهم إلى مكة المكرمة يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد استمرار البعثة في تفويج ضيوف الرحمن من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، لافتا إلى أنه تم عقب صلاة فجر اليوم، تفويج نحو 900 حاج، لتسكينهم بفنادقهم الكائنة بالمنطقة المركزية بالحرم المكي الشريف، فيما سيتم تفويج باقي الحجاج تباعا، حتى يوم الثلاثاء المقبل. وفيما يتعلق بآلية تفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، أوضح أن أعضاء غرفة عمليات البعثة بالمدينة المنورة، يقومون باعداد كشوف الحجاج، وتوزيعها على الحافلات الحديثة التي تم التعاقد عليها؛ لضمان راحة الحجيج، ثم القيام بإعلانها للحجاج بفنادق اقامتهم قبل عملية التفويج بـ48 ساعة، حتى يعلم كل حاج رقم الحافلة الخاصة به.

وتابع أن مسئولي منظومة نقل الحقائب بغرفة عمليات البعثة يقومون بالتنبيه على الحجاج بإعداد حقائبهم الليلة الماضية على عملية التفويج، والمرور على الغرف عقب صلاة الفجر لتسلم الحقائب، والتأكد من شحنها الى فنادق الحجاج بمكة المكرمة.