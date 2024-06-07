شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة المركزية الأمريكية تعلن عودة رصيف المساعدات العائم بغزة للعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن عودة رصيف المساعدات العائم قبالة سواحل قطاع غزة إلى العمل مجددًا، بعد انقطاع دام لأكثر من أسبوعين، بحسب ما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها.

وأشار بيان القيادة المركزية الأمريكية، أن عودة الرصيف العائم إلى العمل سيسمح بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية التى يحتاج إليها سكان قطاع غزة، وسنقوم فى الأيام المقبلة بتسهيل نقل المواد الغذائية.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعى وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة فى مناطق التوغل، وسط وضع إنسانى كارثى نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلى مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التى ينتهجها الاحتلال فى عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.