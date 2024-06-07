شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تقدم دعما عسكريا جديدا لأوكرانيا يشمل أجهزة دفاع جوى وذخائر مدفعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الرئيس الأمريكى جو بايدن، عن دعم عسكرى جديد مقدم من الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أوكرانيا، من بينهم أجهزة اعتراضية للدفاع الجوى، وذخائر مدفعية.



وقال بايدن: "لقد جلست مع الرئيس زيلينسكي للإعلان عن حزمة جديدة من المساعدات الأمنية، والتى تشمل أجهزة اعتراضية للدفاع الجوى، وذخائر مدفعية، وقدرات أكثر أهمية".



وكتب على موقع إكس: "إن دعمنا لأوكرانيا لا يتزعزع، وإننى أتطلع إلى مواصلة مناقشتنا فى مجموعة السبع".