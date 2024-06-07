أخبار مصر

أمريكا تقدم دعما عسكريا جديدا لأوكرانيا يشمل أجهزة دفاع جوى وذخائر مدفعية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تقدم دعما عسكريا جديدا لأوكرانيا يشمل أجهزة دفاع جوى وذخائر مدفعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الرئيس الأمريكى جو بايدن، عن دعم عسكرى جديد مقدم من الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أوكرانيا، من بينهم أجهزة اعتراضية للدفاع الجوى، وذخائر مدفعية.

 


وقال بايدن: "لقد جلست مع الرئيس زيلينسكي للإعلان عن حزمة جديدة من المساعدات الأمنية، والتى تشمل أجهزة اعتراضية للدفاع الجوى، وذخائر مدفعية، وقدرات أكثر أهمية".

 


وكتب على موقع إكس: "إن دعمنا لأوكرانيا لا يتزعزع، وإننى أتطلع إلى مواصلة مناقشتنا فى مجموعة السبع".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements