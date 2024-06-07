شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 9 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بعد كارتة السويس في نطاق مدينة العاشر من رمضان باتجاه مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول 9 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بعد كارتة السويس في نطاق مدينة العاشر من رمضان باتجاه مدينة بلبيس، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.