شكرا لقرائتكم خبر عن هلال الحج يزين السماء اليوم ويشاهد بسهولة بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد هلال القمر الصغير بعد غروب الشمس اليوم الجمعة 01 ذو الحجة 1445 الموافق 07 يونيو 2024 والإنتقال نحو بداية الليل حيث سيشاهد بسهولة بالعين المجردة يزين الأفق الغربي في حال كانت السماء صافية.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن القمر سيكون إبتعد عن وهج ضوء شمس الغروب و أصبح مرتفع في السماء مقارنة بالليلة الماضية، وخلال بضعة ليالي سيلاحظ أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض باتجاه القمر.

القمر وصل منزلة الاقتران يوم الخميس 06 يونيو 2024 عند الساعة 03:37 مساءً بتوقيت مكة منهياً بذلك دورة اقترانيه حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانيه جديدة.

يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءاته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس.

ويرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب اثناء دورانه حول الأرض، لذلك بمراقبة القمر خلال الأسابيع القادمة سيكون دليلا لتحديد مواقع الكواكب والنجوم البراقة في سماء الليل .