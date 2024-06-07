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حصاد الوزارات.. التعليم العالى: إدراج 15 جامعة مصرية فى تصنيف QS العالمى 2025

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القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار، ويرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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