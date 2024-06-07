شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 25 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير مصر للطيران، غدا، السبت 8 يونيو، 25 رحلة جوية بواقع 12 رحلة القاهرة - جدة، و12 رحلة القاهرة- المدينة المنورة، و1 رحلة القاهرة - الطائف، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة السياحة والتضامن والداخلية وتضامن المؤسسة والجيزة والمنيا والبحر الأحمر والدقهلية والقاهرة والشرقية وقرعة أسر أفراد العاملين والغربية والترانزيت وحج أفراد.

يذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران حرصت خلال احتفالية الشركة لتوديع أفواج الحجاج في مطار القاهرة الدولي، علي توزيع هدايا علي ضيوف الرحمن منها خصم 50% من سعر تذكرة السفر، ووزن إضافي لحجاج آخرين.

وحرص وزراء الطيران والتضامن الاجتماعي والأوقاف علي تسليم الجوائز والهدايا لضيوف الرحمن.

نظمت احتفالية شركة مصر للطيران، بالصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، بحضور وزير الطيران الفريق محمد عباس حلمي وقيادات قطاع الطيران، ومحمد مختار جمعة وزير الاوقاف، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وشهد مطار القاهرة الدولي ، توافد كبير للحجاج، إلي مبني الرحلات الموسمية المخصصة لرحلات مصر للطيران استعدادا للسفر إلى السعودية لأداء مناسك الحج.

وحرصت شركة ميناء القاهرة الجوي ، ومصر للطيران علي توفير فرق من العلاقات العامة لتسهيل إجراءات دخول الحاجات الي صالات السفر.