شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ضخ كميات إضافية من اللحوم بمنافذ الوزارة لمنع زيادات الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه كان هناك اهتمام كبير بتعظيم إنتاجنا من اللحوم المحلية، وشاهدنا مشروعات كبيرة كانت في هذا الصدد وتدعيم القطاع الخاص لتوفير كميات من اللحوم.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، مع الإعلامية دينا عصمت، أن هناك اهتماما كبيرا بإتاحة الفرصة للراغبين باستيراد كميات من الخارج، وتم الموافقة على استيراد أكثر من 154 ألف رأس تدخل السوق خلال فترات الذروة من الطلب، موضحا أنه من خلال المنافذ السبعة للوزارة يتم ضخ كميات إضافية وتوفير مزيد من العرض للحوم ومنتجاتها لتلبية احتياجات المواطنين لمنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

ولفت الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى أن كيلو اللحم الحي 150 جنيها قائما، واللحوم الحمراء تبدأ من 250 جنيها.