شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البعثة الطبية للحجاج المصريين: الحالة الصحية لكافة الحجاج مطمئنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف ورئيس البعثة الطبية المصاحبة للحجاج المصريين، عن حالة الحجاج المصريين، مشيرا إلى أن الحالة الصحية لكافة الحجاج مطمئنة، ولا يوجد أى حالات خطيرة، فيتم التعامل مع الحالات فى العيادات التى تم تجهيزها فى مكة والمدينة المنورة وبلغ عددهم 23 عيادة.

وذكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، مع الإعلامية دينا عصمت، أن بعض الحالات يتم تحويلها إلى المستشفيات بمعاونة الصحة السعودية، وكلها حالات مستقرة وبسيطة، ومعظمها تم خروجها وعودتها لأماكن إقامتها لأداء المناسك والمشاعر.



ولفت إلى أن الصحة السعودية أثنت على أداء البعثة المصرية، وتم دعوتها لحضور المناسبة الأسبوع المقبل ليكون للبعثة المصرية الحديث فى هذا الحدق نيابة عن كافة البعثات، مؤكدا أن الأجواء روحانية، مطالبا تجنب التعرض لأشعة الشمس ويتم تناول السوائل والمياه بكميات عالية واصطحاب الشمسيات، وأن الحالات المصابة بمرض السكر والقدم السكرى يتم الحرص على ألا يسير مسافات طويلة، وتجنب الأسطح ذات درجات حرارة عالية.