شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء فى مجازر إسرائيلية جديدة فى غزة ورفح.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " شهداء فى مجازر إسرائيلية جديدة فى غزة ورفح.. إدراج إسرائيل بالقائمة السوداء للدول المتورطة بإلحاق الأذى بالأطفال.. والاتحاد الأوروبى يدعو للتحقيق فى مجزرة مدرسة تابعة لألونروا.



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